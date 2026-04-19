Bakan Bak'tan, Bursaspor ve Batman Petrolspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor ile Batman Petrolspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçın ardından şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor ile Beyaz Grup'ta daha önce şampiyonluğu garantileyen Batman Petrolspor'u kutluyorum. Her iki kulübümüze Trendyol 1. Lig'de başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı