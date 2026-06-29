Bakan Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemelerinde oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Basketbol Takımı, BJK Akatlar Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Millilerin antrenmanını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı