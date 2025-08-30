Bakan Bak, Özel Sporcuların Tarihi Başarısını Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 12 madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımımız, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti. 17 Yaşındaki Bilge Kağan Yılgın, yüzme branşında Dünya Şampiyonu olan ilk sporcumuz oldu. Şampiyonada toplam 12 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli takımımızın kazandığı madalyalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Her adımlarını yakından takip ettiğimiz özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA