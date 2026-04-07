Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'tan Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı. Lucescu'nun ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Futbol Takımımız eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Galatasaray ile Beşiktaş kulüplerimizin de teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'nun ailesine, yakınlarına ve Romanya Futbol Federasyonu'na başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
