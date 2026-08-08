İlke Özyüksel'den Tarihi Altın Madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Türk kadınının spordaki gücünü gösterdiğini vurguladı.

İlke'nin Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda elde ettiği şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bak, şunları söyledi:

"İlke Özyüksel, Türkiye'de modern pentatlon için efsane bir isim. İstikrarlı bir şekilde ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil ediyor. 2016 Rio, 2020 Tokyo, 2024 Paris... Hepsinde madalyaya çok yaklaştı, çok çalıştı. Türkiye'de spor, değişik branşlarda da uluslararası başarılar almaya elde ediyor. Bu noktadaki yatırımlarından dolayı, bize verdiği teşvikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Özellikle spora ve sporcuya çok büyük destek veriyor. İlke ile geçenlerde sohbet etmiştik, 'şampiyonluk artık gelmeli' demiştik. Seyircisinin önünde, ülkemizde bu organizasyonu gerçekleştirmiş olmak çok çok kıymetli, çok önemli."

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Bak, "İlke çok çalıştı. İfade ettiği gibi savaştı. Hepimiz heyecanla laser atışlarını izlediğimizde nefesimizi tuttu. Onunla beraber attık, onunla beraber sevindik. Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadınının gücünü gösterdi. Çok zor bir spor, kolay değil ve 20 yıldır çok emek veriyor, çok çalışıyor. Bu branşın da gelişmesi önemli. Kendisi burada liderlik yaptı, yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, Türk sporunun tüm branşlarda yükselişte olduğun vurgulayarak "Türkiye, sporun bütün dallarında finallere gitmeye, yer almaya, mücadele etmeye başladı. Özellikle bu hususta da genç sporcular için büyük bir tecrübe. Biz İlke'den dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah 2028 Los Angeles'ta bunları başaracak güçte. Yanındayız, destekçisiyiz." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en iyi spor tesislerine sahip olduğunu aktaran Bak, şöyle konuştu:

"Şimdi de 2027 Avrupa Oyunları için çok büyük bir atletizm pisti yapıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bu ülkenin gençleri gelecekte olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında pek çok başarı elde edecek. Bu noktada da hakikaten bu yatırımlar çok çok kıymetli. Herkesi spora bekliyoruz. Sporun birleştirici gücüne, sporun iyileştirici gücüne ihtiyacımız var. Biz ülke olarak milli duygularda birleşiyoruz, heyecanlanıyoruz. İnanıyoruz ki bütün branşlarda Türkiye olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında başarılı olacak. 'Her şey güzel Türkiye için, güçlü Türkiye için, sporda da güçlü Türkiye için' diyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şampiyonu yürekten kutluyoruz."

İlke: "Hayallerimden birini gerçekekleştirdim"

Avrupa şampiyonu olan İlke Özyüksel Mihrioğlu, büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Hayallerinin birini daha gerçekleştirdiğini vurgulayan İlke, "Çok mutluyum. Avrupa şampiyonluğu ünvanıyla hayallerimin bir basamağını daha gerçekleştirdim. Şimdi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Çok mutluyum, 20. yılımı bitiriyorum artık. Hem fiziksel hem zihinsel çok yoruldum ama çok tecrübeliyim. Sanırım artık bu tecrübenin ekmeğini yiyorum. Çok çalışıyorum, hem de çok çalışıyorum. Sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilemez bir duygu ve bunu İstanbul'da, sevdiklerimin gözü önünde yapmak, ben çok hayal ediyordum, her hayalimin sonunda ağlıyordum. Bu çok bambaşka bir şey oldu benim için. Gelen herkese, destekleyen herkese çok teşekkür ederim, çok güç verdiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarısında emeği geçenlere de teşekkür eden İlke, "Atamızın dediği gibi hem zeki hem çevik hem ahlaklı olarak sporculara örnek olmaya çalışıyoruz. Milli formayı taşımak sadece kürsüye çıkıp madalya almak değil, ayrıca bize olan emeklerin borcunu ve bedelini ödeyerek genç jenerasyona, yeni gelenlere en güzel şekilde örnek olmak ve onları bu yolda teşvik etmek, en olumlu şekilde." diye konuştu.

Veli Ozan Çakır: "İlke çok özel bir sporcu"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, üzerinde büyük emeği olduğu İlke Özyüksel'i kutladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı döneminde İlke'nin başarılarına yakından tanıklık eden Çakır, "Modern pentatlon gibi çoklu disiplinde başarılı olmak gerçekten bir ülkede spor kültürünün belli bir seviyeye geldiğini de gösteriyor. Burada bir İlke gerçeği var. İlke gerçekten çok özel bir sporcu. Ben bu başarıyla çok duygulandım." dedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise İlke'nin şampiyon olacağını ilk günden itibaren söylediğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"İlke'nin performansını biliyorduk, yapabileceklerini öngörebiliyorduk. Burada olan başarı bize verilmiş desteklerden ötürüdür. İlke'yi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA