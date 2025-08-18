Bakan Bak, KKTC'de Spor Tesislerinin Açılışını Gerçekleştirdi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC'de resmi temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in katılımlarıyla kardeş ülkemizin spor altyapısına can suyu olacak eserlerin açılışını gerçekleştirdik. Gençlerimiz ve sporcularımız bu tesislerde şampiyonluğa yürüyecek, hayata hazırlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, bir diğer paylaşımında ise "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kardeş ülkemizin gurur ve sevinç kaynağı milli sporcularımızla bir araya geldik. Onların enerjisine, azmine ve başarılarına şahidiz; yolculuklarında yanlarında olmaktan her daim gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.