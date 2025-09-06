Bakan Bak, EuroBasket 2025'te Türkiye-İsveç Maçını İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) İsveç ile yaptığı son 16 turu maçını takip etti.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı takip etmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Bakan Bak, salondaki yerini aldı.

Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle saha kenarında takip etti.

Ataman, ilk 5'i değiştirmedi

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti.

Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı.

Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.