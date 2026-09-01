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Bakan Bak, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'ndayız. Helal olsun size 12 Dev Adam!" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, daha sonra Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Koca bir dünya düşün ve Türkiye! Biz biraz aceleciyiz." mesajını paylaştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İzlanda'yı 110-73 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, 2027'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA
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