Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası şampiyonu olan Beşiktaş Tüpraş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında "Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te, İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Kazandığı şampiyonlukla bizleri gururlandıran siyah beyazlı temsilcimizin başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beşiktaş Tüpraş'ın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

