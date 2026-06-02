A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye uğurlandı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ay-yıldızlı ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uğurladı. Milli futbolculara başarılar dileyen Bakan Bak, "İnşallah yolun sonu final olur" temennisinde bulundu.
ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşılaşacak.