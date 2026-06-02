Gençlik ve Spor Bakanı Bak, A Milli Futbol Takımı'nı ABD'ye uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nı ABD'ye uğurladı.

Özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden millileri yolcu eden Bakan Bak, futbolculara başarı dileyerek, "İnşallah yolun sonu final olur." dedi.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk mücadelesinde ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşılaşacak.