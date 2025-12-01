Haberler

Bakan Bak, 2026 Kış Olimpiyatları'na Kota Alan Sporcuları Tebrik Etti


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kısa kulvar sürat pateni branşında kota alan milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs'ü tebrik etti. Bakan Bak, bu başarı ile Türkiye'nin short track branşında ilk kez iki sporcu ile olimpiyatlara katılacağını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kısa kulvar sürat pateni branşında kota alan milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"06-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında kota alarak, oyunlara katılma hakkı elde eden milli sporcularımız Furkan Akar ve Denis Örs'ü kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz short track branşında ilk kez iki sporcu ile yer alma hakkı kazandı. Dünyanın en iyi 32 sporcusu arasına girerek olimpiyat kotası elde eden sporcularımıza 2026 Kış Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
