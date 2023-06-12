- Bakan Aşkın Bak: "Türk sporu büyük bir atılım içerisinde"

İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından yaptığı açıklamada, Türk sporunun büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'in iki güzide takımı ağırladığını dile getirdi ve Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bak, "Türk sporu büyük bir atılım içerisinde, statlarıyla, sporcularıyla büyük bir atılım içerisinde" dedi. Bak, Fenerbahçe'nin kazandığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'e ev sahipliği için teşekkür ederek, Gürsel Aksel Stadı'nın çok harika bir stat olduğunu söyledi. Final oynayan iki takıma ortaya koyduğu mücadeleden dolayı teşekkür eden Bak, şöyle konuştu: "Kupayı kazanan Fenerbahçe takımını da tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında başarılar diliyorum tüm takımlarımıza. Güzel bir ambiyans, İzmir de güzel ev sahipliği yaptı. Türk sporu büyük bir atılım içerisinde, statlarıyla, sporcularıyla büyük bir atılım içerisinde. Böylesine güzel bir ortamı bize hazırladığı için sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve bu kupa hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına. Türk sporu çok iyi bir yolda, dün akşam muhteşem bir iş yaptı yine Türk sporu, Türk futbolu. Avrupa Şampiyon Kulüpler finalini organize etti. İstanbul olarak yine tüm dünyaya Türk spor altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Güzel bir organizasyon oldu. İstanbul'u da tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyon için de İzmir'i ve İzmir seyircisini tebrik ediyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'in iki güzide takımı ağırladığını dile getirdi. Her iki takımı da tebrik eden Kasapoğlu, "Fenerbahçe'yi özellikle tebrik ediyorum, kupayı kazanan takım. Taraftarı tebrik ediyorum ve Türkiye'nin en güzel statlarından biri çok özel bir ev sahipliği yaptı. İzmir'imize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.