Baja Troia Türkiye'de Off-Road Yarışı Başlıyor

İstanbul Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Yarış, Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın son ayağı olacak ve aynı zamanda Doğu Avrupa Cross-Country Kupası'na da puan verecek. Toplamda 17 araç ve 34 sporcu FIA kategorisinde, 30 araç ve 60 sporcu ise Doğu Avrupa Cross-Country Kupası kategorisinde yarışacak. Organizasyon, 19 Ekim Perşembe akşamı başlayacak ve 22 Ekim Pazar akşamı ödül töreniyle son bulacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5. ve son ayağı Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından 19-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin off-road branşındaki ilk FIA onaylı organizasyonu olan yarış, aynı zamanda Doğu Avrupa Cross-Country Kupası'na da puan verecek.

Organizasyonda 10 ülkeden 17 araç ve 34 sporcu FIA kategorisinde mücadele edecek, ayrıca Doğu Avrupa Cross-Country Kupası kategorisinde ise 6 ülkeden 30 araç ve 60 sporcu direksiyon başına geçecek.

Çanakkale'de Truva Atı önünden 19 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak organizasyon, 668 kilometrelik 3 gün sürecek olan mücadelenin ardından, 22 Ekim Pazar akşamı saat 21.00'de yine Truva Atı önündeki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.