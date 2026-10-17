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BAİBÜ'de ilk dönemde 80 öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi başladı

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BAİBÜ'de ilk dönemde 80 öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi başladı
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BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile SKS Daire Başkanlığı iş birliğinde başlatılan ücretsiz yüzme eğitimlerine ilk dönemde 80 öğrenci katılıyor. Dört grupta 20'şer öğrenciye temel ve ileri düzey yüzme becerisi ile su güvenliği bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) öğrencilerin yüzme becerilerini geliştirmek ve su güvenliği bilincini artırmak amacıyla ücretsiz yüzme eğitimleri başladı. İlk dönemde 80 öğrenci eğitimlerden faydalanıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı iş birliğinde ücretsiz yüzme eğitimleri başlatıldı. Üniversite kampüsünde bulunan BAİBÜ Yüzme Havuzu'nda düzenlenen eğitimlerin ilk dönemine 80 öğrenci katılıyor.

Koordinatör Prof. Dr. Hanifi Üzüm, öğrencilerin seviye ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimlerin dört ayrı grupta yürütüldüğünü belirtti. Her grupta 20 öğrencinin yer aldığı programda temel ve ileri düzey yüzme becerilerinin geliştirilmesi, aynı zamanda su güvenliği konusunda bilinç kazanmaları hedefleniyor. Üniversite yönetimi, öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen sportif faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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