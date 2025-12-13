Haberler

Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Güncelleme:
Türk futbolundaki bahis operasyonu kapsamında, aralarında futbolcu ve kulüp başkanlarının da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Bahis ve şike soruşturması kapsamında şüphelilerin yazışmaları da tespit edildi. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cep telefonunda da sanal kumar oynadığını gösteren fotoğraflar olduğu tespit edildi.

  • Türk futbolundaki bahis operasyonunda tutuklanan 20 kişinin cep telefonlarında yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ait kupon görselleri ve fotoğraflar bulundu.
  • Futbolcu Emircan Çiçek'in telefonunda iki yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görselleri ve '86 bin liramıza çöktüler. Siteden kazandık. Bahis mi, evet' ifadeleri tespit edildi.
  • Futbolcu İzzet Furkan Malak'ın telefonundan yasa dışı bir bahis ve kumar sitesine ait görseller ve 'Maçı alır mıyız? Kupon yapıyorum' ifadeleri ele geçirildi.

Türk futbolundaki bahis operasyonu kapsamında, aralarında futbolcu ve kulüp başkanlarının da bulunduğu 20 kişi tutuklanmasının ardından şüphelilerin cep telefonları incelenmeye devam ediyor. Bazı isimlerin bahis dışında yasa dışı sanal kumar oynadıklarına dair tespitler olduğu ve bu yönde yazışmalara ulaşıldığı belirtildi.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTESİNE AİT KUPON GÖRSELİ

Tutuklanan futbolculardan biri olan Emircan Çiçek'in telefonunda 2 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görselleri bulundu. Yapılan konuşmalarda, ''86 bin liramıza çöktüler. Siteden kazandık. Bahis mi, evet'' dediği görüldü.

Tutuklanan futbolcular arasında olan Faruk Can Genç ise yaptığı konuşmalarda yaşadığı sıkıntıyı anlatarak, ''Abi şu kaçak site olayı var ya Giresun'da oynarken öyle toplanıp masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık. Sıkıntı çıkar mı ondan?'' dedi.

''MAÇI ALIR MIYIZ? KUPON YAPIYORUM''

Tutuklanan bir diğer futbolcu İzzet Furkan Malak'ın telefonundan yasa dışı bir bahis ve kumar sitesine ait görsel ve rulet oynadığına ilişkin fotoğraflar ele geçirildi. Malak'ın konuşmasında ''Maçı alır mıyız? Kupon yapıyorum'' ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan futbolculardan Abdulsamet Burak'ın 4 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine girdiği tespit edilirken, konuşmasında da ''Dede 100x attı, sonra bir oyunum var; ona girdim. Spin aldım. O da 17 verdi, bir şeyler oldu'' sözleri sarf edildi.

MERT HAKAN'IN TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER

Tutuklanan futbolculardan Mert Hakan Yandaş'ın cep telefonunda da sanal kumar oynadığını gösteren fotoğraflar olduğu tespitler arasında.

