Mert Hakan ile Metehan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda Bahis Soruşturması" dosyası çerçevesinde 9 Aralık 2025'te tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı için yapılan tutukluluk incelemesi tamamlandı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, her iki oyuncunun da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.