Mert Hakan ile Metehan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. İki futbolcunun da tutukluluğun devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda Bahis Soruşturması" dosyası çerçevesinde 9 Aralık 2025'te tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı için yapılan tutukluluk incelemesi tamamlandı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, her iki oyuncunun da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
