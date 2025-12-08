Haberler

Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar hakkında karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında karar verildi.

AHMET ÇAKAR'IN GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin arasında yer alarak adliyeye sevk edilen Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı

HASTANEYE KALDIRILARAK ANJİYO EDİLMİŞTİ

Cuma günü gözaltına alınan Ahmet Çakar, gözaltı sürecinde sağlık sorunları yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirmelerin ardından doktorlar, Çakar'ın detaylı tetkiklerden geçirilmesine karar verdi. Sabah saatlerinde yapılan kontroller sonucunda Ahmet Çakar'ın anjiyoya alındığı öğrenildi.

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCHPsavar:

bu tip adamlar öyle de böylede topluma mal olmuş adamlar. eğer hakkındaki dosya boş olduğu halde gözaltına alınmış ise durum vahim. tutuklamayı gerektirecek kadar delil yoksa bir adam gözaltına alınmamalı. Şimdi bu adam serbest kaldığına göre tutuklamayı gerektirecek kadar delil yok demek ki, neden adamın ekmeği ve haysiyeti ile oynanır ki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

3 kağıtçı ahmet çakar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
