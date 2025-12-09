Bahis soruşturmasında futbolcuları süresiz men mi bekliyor?

Haberler.com ekranlarında sunucu Dilşad Özcan'ın konuğu olan Avukat Cüneyd Altıparmak, Türkiye gündemine oturan bahis soruşturmasına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Futbolcuların alabileceği cezalar, kulüplerin karşılaşabileceği yaptırımlar ve soruşturmanın geleceği hakkında önemli uyarılar yapan Altıparmak, "Bu dosya burada bitmeyecek" diyerek sürecin daha da büyüyeceğini vurguladı.

"SORUŞTURMA GENİŞLEYECEKTİR, 3. DALGA OPERASYON GELEBİLİR"

Av. Cüneyd Altıparmak, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Soruşturma burada bitmeyecektir, 3. dalga operasyonu da göreceğiz."

Altıparmak, özellikle kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

"Kişi kendi müsabakasına bahis oynadıysa süresiz hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalacaktır" diyerek bu ihlalin futboldan tamamen men anlamına geldiğini vurguladı.

Bununla birlikte, bu ihlali yapan futbolcuların kulüpleriyle ilişkilerinin tamamen kesilebileceğini de ekledi:

"Kendi müsabakasına bahis oynamış kişilerin kulüpleri ile bağı kesilebilir ve tamamen futboldan men edilebilir."

HAPİS CEZASI VE PUAN SİLME TEHLİKESİ

Soruşturmanın yalnızca futbolcuları değil, yöneticileri de yakından ilgilendirdiğini belirten Altıparmak, hukuki yaptırımları şöyle açıkladı:

"Bahis oynayan futbolcular ve başkanlar 4-6 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılabilir."

Kulüpler açısından da ciddi riskler bulunduğunu söyleyen Altıparmak, özellikle ağır ihlallerde federasyonun devreye girebileceğini belirtti:

"Bahis soruşturmasında, ağır ihlallerde soruşturmaya karışan kulüplere 12 puana kadar silme cezası verilebilir."

Bu açıklamalar, Türk futbol camiasında büyük yankı uyandırırken soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.