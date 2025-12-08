Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 kişi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bahis soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimlerin tümü şöyle;

Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL ŞARTI TALEBİ

Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.