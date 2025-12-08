Haberler

Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Güncelleme:
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 kişi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bahis soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimlerin tümü şöyle;

Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL ŞARTI TALEBİ

Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Ülkenin yüz karası Galatasaray. böyle şeyler her zaman onlar getirir. yüz karaları

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme321
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReggie Miller:

yapınyapı diye ağlayan bebeler Sizin başkanlarınız şaibeli bile şaibeli oyuncularınızda da olması normal. Şikeciler sizi ancak hakemlerle maç kazanırsınız

yanıt59
yanıt22
Haber Yorumlarıyorum yorumcu:

adı geçen klüplerin ne suçu var futbolcular ceza alıyor klüp zarar görüyor her sezon başında yapılması gerekli? bahis oynayan futbolcusu yüzünden afyonspor takıkm kuramıyor???

yanıt28
yanıt2
Haber YorumlarıMurat Murat:

Mert hakan yandaş hangi takımın komutanı? kaptanı?

yanıt82
yanıt8
Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

hadi Lann Fb diyecektın heralde , ??

yanıt14
yanıt0
Haber YorumlarıTomarzalı:

Yeni başkanınız bahis şirketini devredip başkanlık koltuğuna şaibeli bir şekilde oturduğunu biliyorsun değil mi ? G*t karası ....

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıYÜKSELEN KARDESLER:

çüşşş

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSakır Psha:

Mert hakan fenerde bahis işlerine bakıyormuş.

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ne oldu şimdi? Türk futbolu temizlenmiş mi oldu?

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
