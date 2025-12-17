Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu birden kaybeden Afyonspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir'de karşılaştığı Tire 2021 FK karşılaşmasında kabusu yaşadı.

TİRE 2021 FK ÇOK RAHAT KAZANDI

Ligde zor günler yaşayan Afyonspor, Tire 2021 FK deplasmanında sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tam 14 futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilen Afyon temsilcisi, eksik kadrosuyla çıktığı Tire 2021 FK mücadelesini 4-0 kaybetti. Tire 2021 FK'ye galibiyeti getiren golleri Mustafa Çalışkan (2), Umutcan Çoban ve Efe Uygur kaydetti.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Afyonspor, hem saha dışındaki gelişmelerin hem de eksik kadronun etkisiyle ligdeki kötü gidişatını sürdürmüş oldu.