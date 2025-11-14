Bahis soruşturması kapsamında listeye giren futbolcuların kariyeri biter mi?

TFF'nin 1024 futbolcuyu 'bahis oynama' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmesi gündemi sarsarken, Avukat Selman Yaray Haberler.com'da sürecin hukuki boyutunu değerlendirdi. Sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yaray, disiplin sürecinin nasıl işleyeceği, futbolcuları neyin beklediği ve olası cezalar hakkında kritik bilgiler verdi.

"BAŞKA HESAPLAR ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILMIŞ OLABİLİR"

Yaray, PFDK'nın vereceği geçici tedbir kararlarının itiraza açık olduğunu, futbolcularla ilgili iddiaların yalnızca kendi hesaplarından oynadıkları bahislerle sınırlı olmadığını, başka hesaplar üzerinden işlem yapılmış olabileceğinin de soruşturulduğunu aktardı.

Disiplin talimatına göre bahis oynayan sporcuların 1 ila 3 yıl arasında müsabakalardan men cezası alabileceğini söyleyen Yaray, TFF'nin soruşturmada adı geçen futbolcuların kariyerlerini korumak için gerekli hukuki süreci gözetmek zorunda olduğunu vurguladı. Ayrıca geçmiş yıllarda bahis dosyalarının zaman zaman şike iddialarıyla birleştiği örneklerin bulunduğunu hatırlattı.