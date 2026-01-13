Haberler

Bilecik'te 5 hakeme bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis eylemi nedeniyle Bilecik'te 5 hakeme hak mahrumiyeti cezası verdi. Toplamda 489 kişi çeşitli cezalara çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Bilecik'te 5 hakeme hak mahrumiyeti cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi. Buna göre Bilecik'te Bölgesel Hakem Mustafa Gökhan Keskin 12 ay, Tuğberk Tavsamaz 8 ay, Ufukhan Kölemen 10 ay, Bölgesel Yardımcı Hakem Mücahit Duman 10 ay, Türker Öner'e 8 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
