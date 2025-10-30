Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, 16 Ağustos'ta oynanan Kocaelispor–Samsunspor maçını yöneten Zorbay Küçük'ün PFDK'ya sevk edilmesi, Kocaelispor cephesinde büyük yankı uyandırdı. Körfez ekibinin basın sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada hakemin "bahis oynamak" gerekçesiyle disipline gönderilmesinin ardından lig sıralamasını bile etkileyebilecek bir durum olduğunu söyledi.

"ALEYHİMİZE ÇOK CİDDİ HATALAR YAPTI"

Kadir Genç, yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan disiplin sevklerinde hakem Zorbay Küçük'ün 'bahis oynaması' sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklanmıştır. Malum hakem bu sezon kulübümüzün oynadığı bir Trendyol Süper Lig maçında görev yapmış ve VAR hakeminin çağrısına rağmen net penaltıyı vermemek başta olmak üzere kulübümüz aleyhine çok ciddi hatalar yapmıştır" dedi.

Söz konusu maçta Kocaelispor, 44. dakikada Samet Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

"CEZA ALIRSA MAÇIN TEKRARINI TALEP EDECEĞİZ"

Kocaelispor Basın Sözcüsü Genç, açıklamasının devamında "masumiyet karinesi" vurgusu yaparak, nihai kararın TFF tarafından verilmesini bekleyeceklerini söyledi:

"Masumiyet karinesi gereği, ilgili kişinin savunma hakkına saygı duyacağız. Ancak TFF hukuk kurullarınca bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ceza verilmesi halinde, bu sezon oynanan o müsabakanın tekrar edilmesi için federasyon nezdinde resmi girişimde bulunacağız."

"LİG SIRALAMASI DEĞİŞEBİLİR"

Kocaelispor cephesi, söz konusu kararın sadece kendi kulüpleri için değil, lig sıralamasını doğrudan etkileyebilecek bir adım olabileceğini savundu. Kulüp yetkilileri, bu durumun Türk futbolunda emsalsiz bir vaka olduğunu belirterek, TFF'den süreci şeffaf şekilde yürütmesini talep etti.

ZORBAY KÜÇÜK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, "bahis oynamak" suçlamasıyla 152 hakemle birlikte PFDK'ya sevk edilmişti. TFF'nin yürüttüğü disiplin süreci devam ederken, UEFA'nın da bu dosyayı yakından takip ettiği ve gerekirse bağımsız bir soruşturma başlatabileceği ifade ediliyor.