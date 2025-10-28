Haberler

Bahis skandalı sonrası Jeorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı sonrası gözler geçmişte yapılan açıklamalara çevrildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un, görev yaptığı dönemde dile getirdiği, "Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum" sözleri yeniden gündem oldu.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu açıkladı.
  • 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi.
  • Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un 'Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri yeniden gündeme geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yıllar önce yaptığı çarpıcı sözler yeniden gündeme geldi.

JESUS'UN SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEMDE

Jesus'un Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde dile getirdiği, "Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum" sözleri yeniden gündem oldu. Portekizli teknik adamın bu sözleri, futbol camiasında "yıllar önceki uyarı" olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, 'Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi" dedi. Bu açıklama futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Gelişmelerin ardından, Jorge Jesus'un "maçlar sahada kazanılmıyor" çıkışı sosyal medyada tekrardan binlerce kez paylaşıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
