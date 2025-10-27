Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Türk futbol hakemliğinde bahis skandalı patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında hakemlerin bahis skandalına bulaştığını açıkladı.

"152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR"

Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız. Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" dedi.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY SÖZLER

Bu açıklama sonrası eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Dün Galatasaray ile Göztepe arasında oynana karşılaşmaya atıfta bulunan Çakar, "Dün oynanan Galatasaray Göztepe maçında defans oyuncusunun vurduğu topa yardımcı hakem yanılarak ofsayt tespiti yapmış olabilir. Pozisyon gol olunca VAR inceledi. Somut verisi olan (defans oyuncusunun açıkça topla oynaması) bu tür pozisyonlarda VAR, hakemi monitöre çağırmaz. Kulaklıktan gerekli açıklamayı yapar, ve karar düzeltilir. Ama akşam ne oldu? VAR protokolüne aykırı olarak hakem izlemeye davet edildi. Şimdi, TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından sonra akla gelen soru…? Bu maç için 'hakem VAR a çağırılacak' diye bahis oynayan var mı? Bahis oynayanlar içinde hakem var mı?" sorusunu yöneltti.

İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı;