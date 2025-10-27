Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel hakemlerin büyük bölümünün bahis hesabı bulunduğunu açıklayarak Türk futbolunda büyük bir skandalı gündeme getirdi. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı bilgisini paylaştı.

"DİSİPLİN KURULU GEREKLİ CEZALARI VERECEK"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, konuyla ilgili, "Bu hakemler için disiplin kurulunun gerekli işlemleri yapacağını belirtmek isterim. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip, talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar" açıklamasını aldı.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası, bahis oynayan hakemlerin ne kadar ceza alacağı sorusu gündeme geldi. TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, bahis ve benzeri şans oyunlarıyla ilgili yasakları ve uygulanacak yaptırımları açıkça belirtiyor.

MADDE 57 – BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı olarak bahis veya benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletmelerde (kamu kurum ve kuruluşları hariç) doğrudan veya dolaylı şekilde görev almak veya menfaat sağlamak yasaktır.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

CEZA SÜRECİ BAŞLIYOR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına göre, söz konusu hakemler kısa süre içinde Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Kurulun yapacağı incelemeler sonucunda, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi doğrultusunda hakemlere 3 ay ile 1 yıl arasında men cezaları verilmesi bekleniyor.