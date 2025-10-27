Haberler

Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber Videosunu İzle
Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel hakemlerin büyük bölümünün bahis hesabı bulunduğunu açıkladı. Bahis oynayan hakemlerin ne ceza alacakları ise merak konusu oldu. İşte Futbol Disiplin Talimatı'na göre bahis oynamanın cezası...

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.
  • TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, bahis oynayan hakemlere 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilmesini öngörüyor.
  • TFF Başkanı, bahis oynayan hakemlerin kısa süre içinde Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini ve bu cezaların uygulanmasının beklendiğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel hakemlerin büyük bölümünün bahis hesabı bulunduğunu açıklayarak Türk futbolunda büyük bir skandalı gündeme getirdi. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı bilgisini paylaştı.

"DİSİPLİN KURULU GEREKLİ CEZALARI VERECEK"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, konuyla ilgili, "Bu hakemler için disiplin kurulunun gerekli işlemleri yapacağını belirtmek isterim. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip, talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar" açıklamasını aldı.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası, bahis oynayan hakemlerin ne kadar ceza alacağı sorusu gündeme geldi. TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, bahis ve benzeri şans oyunlarıyla ilgili yasakları ve uygulanacak yaptırımları açıkça belirtiyor.

MADDE 57 – BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı olarak bahis veya benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletmelerde (kamu kurum ve kuruluşları hariç) doğrudan veya dolaylı şekilde görev almak veya menfaat sağlamak yasaktır.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

CEZA SÜRECİ BAŞLIYOR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına göre, söz konusu hakemler kısa süre içinde Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Kurulun yapacağı incelemeler sonucunda, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi doğrultusunda hakemlere 3 ay ile 1 yıl arasında men cezaları verilmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.