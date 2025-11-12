Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alan tek yabancı isim olan Konyasporlu Alassane Ndao'nun, geçen sezon Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası yaptığı hareket yeniden gündeme geldi.
- Alassane Ndao, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturmasında tek yabancı futbolcu olarak yer alıyor.
- Alassane Ndao, Beşiktaş maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve ardından el hareketiyle sevindi.
- Alassane Ndao, bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkıp 2 gol ve 3 asist yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu olarak öne çıkan Alassane Ndao, sosyal medyada yeniden tartışmaların odağına yerleşti.
EL HAREKETİ GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında rakibinin ayağına basarak ikinci sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcunun, oyundan atıldıktan sonra yaptığı el hareketiyle sevinmesi yeniden gündeme geldi. O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
İŞTE O ANLAR;
TFF'NİN LİSTESİNDE TEK YABANCI FUTBOLCU
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Bu listede tek yabancı futbolcu olarak yer alan Ndao, geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da dikkat çekmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Ancak hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle, Ndao'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.