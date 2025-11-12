Haberler

Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alan tek yabancı isim olan Konyasporlu Alassane Ndao'nun, geçen sezon Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası yaptığı hareket yeniden gündeme geldi.

  • Alassane Ndao, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturmasında tek yabancı futbolcu olarak yer alıyor.
  • Alassane Ndao, Beşiktaş maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve ardından el hareketiyle sevindi.
  • Alassane Ndao, bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkıp 2 gol ve 3 asist yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu olarak öne çıkan Alassane Ndao, sosyal medyada yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

EL HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında rakibinin ayağına basarak ikinci sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcunun, oyundan atıldıktan sonra yaptığı el hareketiyle sevinmesi yeniden gündeme geldi. O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR;

Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

TFF'NİN LİSTESİNDE TEK YABANCI FUTBOLCU

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Bu listede tek yabancı futbolcu olarak yer alan Ndao, geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Ancak hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle, Ndao'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEro Bern:

kendi maçına bahis oynamış mı? oynamışsa verin cezayı bitti. uzatmayın…

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

bunlar hep galatasarayın suçu :)

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSakır Psha:

Galatasaray nasıl ikmişse acısı hala geçmemiş. Şikeciler sizi

yanıt15
yanıt8
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.