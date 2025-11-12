Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu olarak öne çıkan Alassane Ndao, sosyal medyada yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

EL HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında rakibinin ayağına basarak ikinci sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcunun, oyundan atıldıktan sonra yaptığı el hareketiyle sevinmesi yeniden gündeme geldi. O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR;

TFF'NİN LİSTESİNDE TEK YABANCI FUTBOLCU

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Bu listede tek yabancı futbolcu olarak yer alan Ndao, geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Ancak hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle, Ndao'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.