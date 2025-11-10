Haberler

Bahis operasyonunda gözaltına alınan 1'i başkan 17'si hakemden oluşan 19 kişi için tutuklama talebi

Bahis operasyonunda gözaltına alınan 1'i başkan 17'si hakemden oluşan 19 kişi için tutuklama talebi Haber Videosunu İzle
Bahis operasyonunda gözaltına alınan 1'i başkan 17'si hakemden oluşan 19 kişi için tutuklama talebi
Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın bulunduğu 17'si hakem toplam ve 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

1'İ BAŞKAN, 17'Sİ HAKEMDEN OLUŞAN 19 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da aralarında bulunduğu 17'si hakem toplam ve 19 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

FARKLI İDDİALARLA GÖZALTI KARARI ALINMIŞTI

Gerçekleştirilen soruşturmada, hakem Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Bahis operasyonunda gözaltına alınan 1'i başkan 17'si hakemden oluşan 19 kişi için tutuklama talebi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "6222 sayılı Kanun"da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Mehmet Fatih Saraç hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen Umut Eken hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

