Bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen Erden Timur kimdir?

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Listede Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Erden Timur'un da yer aldığı öğrenildi.

Peki bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır. Erden Timur, dağıtılabilir kar üzerinden en az yüzde yüzde 51'ini toplumsal fayda sağlamak için Nef vakfını 2015 yılında kurmuştur.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.