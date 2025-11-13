Haberler

Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği maçlar belli oldu. Yıldız oyuncu, Union Saint-Gillolise, Monaco ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

  • Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
  • Eren Elmalı, Union Saint-Gillolise, Monaco ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
  • Eren Elmalı, takıma Aralık ayının sonunda dönebilecek ve ocak ayındaki Süper Kupa maçlarında forma giyebilecek.

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen futbolcuların cezaları belli oldu. Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

KAÇIRACAĞI DEV MAÇLAR BELLİ

Sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği maçlar da belli oldu. Cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak olan Eren Elmalı, sırasıyla oynanacak Union Saint-Gillolise ve Monaco karşılaşmalarında takımının yanında olamayacak. Yıldız isim, ayrıca 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

TAKIMA NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, takıma ancak Aralık ayının sonunda dönebilecek. Milli oyuncu, süre bulması halinde ocak ayında oynanacak Süper Kupa maçlarında forma giyebilecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
