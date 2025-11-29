Haberler

Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eyleminden ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul, Galatasaray'ın Kocaelispor maçının ardından PFDK kararlarına yaptığı itirazı da reddetti

  • TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.
  • TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın para cezasına yönelik itirazını reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.

35 FUTBOLCUNUN İTİRAZI REDDEDİLDİ

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı. Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.

GALATASARAY'IN İTİRAZINA DA RET ÇIKTI

Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
