Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı Uzatmalarla Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı Uzatmalarla Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Bahçeşehir Koleji, uzatmalara giden mücadelede Tofaş'ı 96-92 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Bahçeşehir Koleji, uzatmalara giden müsabakada Tofaş'ı 96-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

Salon: Tofaş

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Tofaş: Marcquise Reed 34, Alex Perez 21, Yiğitcan Saybir 8, Kris Bankston 9, Tolga Geçim 4, Jaleel Steven OBrien 7, Uros Trifunovic 5, Andzejs Pasecniks 4, Berk Demir

Başantrenör: Orhun Ene

Bahçeşehir Koleji: Tai Odiase 13, Tyler Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Jaleen Smith, Axel Bouteille 5, Mateusz Ponitka 8, Furkan Korkmaz 14, Şehmus Hazer 5, Marko Simonovic 8

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 24-14 (Tofaş lehine)

Devre: 42-38 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 61-60 (Tofaş lehine)

Normal süre: 85-85 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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