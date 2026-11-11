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Bahçeşehir Koleji, Lietkabelis'i 99-61 yenip BKT Kupası'nda 6. galibiyetini aldı

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Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 99-61 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji organizasyonda 6. galibiyetini alırken Lietkabelis 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Josip Radojkovic (Hırvatistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek), Karol Kowalski (Polonya)

Bahçeşehir Koleji: Avramovic 13, Flynn 15, Ponitka 12, Cavanaugh 3, Williams 13, Reed 9, İsmet Akpınar 6, Inglis 9, Furkan Haltalı 3, Dileo 3, Kenan Sipahi 11,Mitrovic 2

Lietkabelis: Kennedy 11, Radzius 3, Jaramaz 3, Ilic 5, Sy 10, Schumacher 11, Simonis, Baslyk 6, Maldunas 7, Nemeiksa 3, Valinskas 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 47-35

3. Periyot: 79-44

Beş faulle çıkan: 38.09 Ilic (Lietkabelis)

Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 99-61 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. Lietkabelis ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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