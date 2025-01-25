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Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı Deplasmanda Sırtladı: 80-65

Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı Deplasmanda Sırtladı: 80-65
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı 80-65'lik skorla mağlup etti. Maç öncesi, trafik kazasında hayatını kaybeden eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu ve kayak merkezi yangınında yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka : Ozan Yılmaz 12, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 13, Mehmet Efe Demirel 16, McDermott 2, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Yalın Yıldız 11, Mert Celep 7

Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Şehmus Hazer 7, Ali Yüceoral 3, Can Maxim Mutaf 6, Furkan Haltalı 8, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 10, Bouteille 15, Odiase 11

1. Periyot: 13-18

Devre: 28-42

3. Periyot: 41-60

Beş faulle çıkan: 33.00 Smith (Bahçeşehir Koleji)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karşıyaka'yı 80-65 yendi.

Karşılaşma öncesi, Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Karşıyaka Spor Kulübü eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
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