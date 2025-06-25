Bahçeşehir Koleji, Hunter Hale'ı Transfer Etti
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Hunter Hale'ı 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattığını duyurdu. Hale, son olarak Yunanistan'ın AEK takımında oynamıştı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hale, 2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nde yer alacak.
Son olarak Yunanistan temsilcisi AEK'nin formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor