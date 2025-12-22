Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Midtown ile Sırbistan'da karşılaşacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 15. haftasında 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail ekibi Hapoel Midtown ile Sırbistan'da karşılaşacak. Maç, Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak.
