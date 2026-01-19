Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Sırbistan'da Hapoel Midtown ile karşılaşacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 15. haftasında yarın İsrail'in Hapoel Midtown ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
Başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada hava atışı, TSİ 21.00'de yapılacak.
Organizasyonda oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya averajla ikinci sırada girdi.
İsrail temsilcisi ise 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında Hapoel Midtown ile yaptığı maçtan 90-82 mağlup ayrıldı.