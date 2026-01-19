Haberler

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Sırbistan'da Hapoel Midtown ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın İsrail'in Hapoel Midtown takımıyla mücadele edecek. Maç, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde oynanacak.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 15. haftasında yarın İsrail'in Hapoel Midtown ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada hava atışı, TSİ 21.00'de yapılacak.

Organizasyonda oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

İsrail temsilcisi ise 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında Hapoel Midtown ile yaptığı maçtan 90-82 mağlup ayrıldı.

