Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile Yollarını Ayırdı

Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile Yollarını Ayırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Radonjic'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji'nden teşekkür başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2023-2024 yılı ortasında katılan başantrenör Dejan Radonjic ile yollarımız ayrılmıştır. Dejan Radonji'e kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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