Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol takımını 81-58'lik skorla yendi. Maçta Bahçeşehir'in en skorer oyuncusu Flynn oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
Bahçeşehir Koleji: Homesley 16, Furkan Haltalı 8, Flynn 20, Ponitka 4, Cavanaugh 10, Ford 4, Mitchell 3, İsmet Akpınar 6, Williams 4, Kenan Sipahi, Göktuğ Baş 6
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, Van der Vuurst 14, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 6, Bandaogo 4, Pusica 2, Metin Türen, Aybars Varlı, Gavrilovic 4, Johnson 13
1. Periyot: 16-15
Devre: 41-28
3. Periyot: 59-41
