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Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 91-80 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji bu galibiyetle ilk zaferini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 2. maçında ilk yenilgisini aldı.