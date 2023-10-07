Haberler

Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 91-80 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji bu galibiyetle ilk zaferini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 2. maçında ilk yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 8, Muhammed Mustafa Baygül 7, Boutsiele 18, Can Maxim Mutaf 12, Taylor 2, Scrubb 9, Berkay Candan 2, Cavanaugh 17, Ahmet Safa Yılmaz 2, Bouteille 14, Ali Yüceloral

Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 3, Thomas 8, Efianayi 24, Zoriks 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Mahir Ağva 2, Yavuz Gültekin 2, Simmons 10, Aldridge 5, Tayfun Erülkü 7, Murat Kağan Tor

1. Periyot: 29-15

Devre: 46-36

3. Periyot: 68-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 91-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ilk galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor da 2. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Spor Haberler

title