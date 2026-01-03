Haberler

Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 100 Aliağa Petkim Spor: 60
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkim Spor'u 100-60'lık skorla mağlup etti. Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkim Spor'u 100-60'lık skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Matthew Mitchell 9, Trevion Williams 10, Tyler Cavanaugh 5, Malachi Flynn 22, İsmet Akpınar 2, Calep Homesley 9, Jordan Matthew Ford 12, Hunter Hale 17, Göktüğ Baş 6, Furkan Haltalı 6

Başantrenör: Marko Barac

Aliağa Petkim Spor: David Efianayi 13, Jehyve Floyd 6, Stanley Whittaker 11, Selim Şav, Uzodinma Utomi, Yannick Franke 11, Roberts Blumbergs 12, Emre Sonsırma, Martynas Sajus 7, Mustafa Kurtuldum, Kerem Soyuçaylı, Hüseyin Seviğ

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 22-12 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 40-33 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 67-48 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
