Bahçelievler'de amatör spor kulüplerine 1,5 milyon TL yardım

Bahçelievler Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı düzenledi. Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda başarılı spor kulüplerine toplam 1,5 milyon TL tutarında malzeme yardımı yapıldı. Kulüp başkanlarını tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, başkanlara yardımın tamamını kapsayan bir çek takdim etti.

Sporun pek çok branşında çocuklara, gençlere ve yetişkinlere spor yapma imkanı sunan Bahçelievler Belediyesi, spora desteğini sürdürüyor. Belediye tarafından düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı, geleceğin şampiyonlarının yetişeceği amatör liglere can suyu oldu.

Bahçelievler'de çeşitli branşlarda bu yıl başarı gösterip şampiyon olan ve bir üst lige çıkan amatör spor kulübünün davetli olduğu Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı'nda, başarılı spor kulüplerine toplam 1,5 milyon TL tutarında malzeme yardımında bulundu.

Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Küçük, Bahçelievler Amatör Spor Külüpleri Birliği Başkanı Ayhan Kalkan, Bahçelievler'in gururu olan amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, antrenörler, sporcular ve spora gönül veren misafirler katıldı. Kulüp başkanlarını tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, başkanlara yardımın tamamını kapsayan sembolik çek ve hediye takdim etti.

"Türkiye yüzyılı sporcularımız yüzyılı"

Bahçelievler'de her alanda olduğu gibi spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Bahadır "Bugün bizimle olan 13 amatör spor kulübümüze planlamalarımız doğrultusunda spor dalları ve liglere göre, 2023-2024 sezonu için toplamda 1.500.000 TL nakdi yardım gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği, çabası ve özverisiyle Türk sporuna güç katan, kazandığımız her kupada, her madalyada mührü ve izi olan siz kıymetli sporcularımıza helal olsun. Başarılarınızın tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bahadır "Türkiye Yüzyılı'nı ben, gençlerimizin, sporcularımızın yüzyılı olarak tanımlıyorum. İstikbalimizin teminatı gençlerimizi eğitimden spora her alanda en üst düzeyde yetiştirmek için gereken altyapıyı güçlendiriyoruz." dedi.

"Spor alanlarını yaygınlaştırıyoruz"

"Her yaş grubundan insanımızı spor yapmaya, kesinlikle bir spor dalıyla düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz" diyen Dr. Hakan Bahadır şöyle devam etti: "Basketbol, voleybol sahalarımızı mahallelere kadar yaygınlaştırıyoruz. Genç park, Şehit Enes Koç parkımız hepsi birbirinden güzel. Hem yeni parklarımızı hizmete açıyoruz hem de eski parklarımızı yeniliyoruz. Bahçelievler'de Yaz-Kış okullarımızda 20'den fazla branşta geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi adına her alanda spora destek oluyoruz."

Daha önceki yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılayan Bahçelievler Belediyesi, kulüplerin sadece spora ve sporcularına odaklanmaları için çalışıyor.

Bahçelievler'de 94 Amatör Spor Kulübü

Bahçelievler'de 94 Amatör Spor Kulübü bulunuyor. 13 takım ise ligde başarı gösterip şampiyon oldu ve bir üst lige çıktı. Üst lige çıkan 13 Amatör Spor Kulübü: Bahçelievler Belediye Spor Kulübü İktisadi İşletmesi Hentbol takımı Süper Lig'e çıktı. Kadın voleybol takımı 1.Lig'de mücadele ediyor. Bahçelievler Spor Kulübü Derneği TFF Bal Ligi'nde mücadele ediyor. Bahçelievler Dilaver Spor Kulübü Derneği TFF 2.amatör liginde mücadele ediyor. Kocasinan Spor Kulübü Süper Amatör Ligi'ne (SAL) yükseldi. Şirinevler Spor Kulübü Derneği 1.Amatör Ligi'nde mücadele ediyor. Bahçelievler Çınar Spor Kulübü Derneği 2.Amatör Ligi'nde mücadele ediyor. İstanbul Artvin Spor Kulübü Derneği 1.Amatör Ligi'ne yükseldi. Bahçelievler Futbol Atletik Spor Kulübü Derneği 1.Amatör Ligi'ne yükseldi. Bahçelievler Gümüşhane Spor Kulübü Süper Amatör Ligi'nde (SAL) mücadele ediyor. Siyavuşpaşa Spor Kulübü 2.Amatör Ligi'nde mücadele ediyor. Bahçelievler Olimpik Spor Kulübü Derneği U11-12-13-14-15 İstanbul şampiyonluğu 2013 ve 2014 yaş grubu Türkiye şampiyonluğu 2011 ve 2012 yaş grubu İstanbul şampiyonluğu, Türkiye üçüncüsü Yenibosna Spor Kulübü Derneği U17 Türkiye Şampiyonası Süper Amatör Ligi'nde (SAL) mücadele ediyor. Merter Spor Kulübü Derneği 1.Amatör Ligi'nde mücadele ediyor. - İSTANBUL