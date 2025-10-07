Haberler

Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup ilk maçında Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçti. Maç 118 dakika sürdü ve setler 21-25, 25-15, 19-25, 18-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse)

Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı, Eda Say)

Setler: 21-25, 25-15, 19-25, 18-25

Süre: 118 dakika

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
