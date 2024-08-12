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Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama

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TFF 1. Lig'de perde açılırken, ligin yeni ekiplerinden Amedspor, deplasmanda MHP lideri Bahçeli'nin de taraftarı olduğu Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karagümrük taraftarları, Amedspor karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okunurken bozkurt yaptı.

Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin, taraftarı olduğunu MHP grup toplantısında açıkladığı ve rozetini taşıdığı Fatih Karagümrük ile Amedspor arasındaki maç İstanbul Olimpiyat stadyumunda oynandı.

Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARA ÇAĞRI

Karagümrük maçı öncesi bazı gruplar sosyal medyadan Amedspor'a karşı çağrı yaptı. Sosyal medyada Karagümrüklüler isimli hesaptan yapılan paylaşımda "Pazar akşamı sezonun ilk haftasında karşılaşacağımız amedspor maçında. Karagümrük taraftarları olarak İstiklal Marşın'da UEFA tarafından ceza verilen Merih Demiral'a Türk'ün Sembolü bozkurt yaparak destek olacağız. Haydi gel sen de katıl bize" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama

BOZKURT İŞARETİ YAPTILAR

Karagümrük taraftarları, Amedspor karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okunurken bozkurt yaptı. Kısır geçen karşılaşma başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Devlet Bahçeli Amedspor Amedspor MHP Futbol Politika Spor Haberler

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Yorumlar (2)

ilker oymak:

???? ????

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Alkurt:

Harika bir haber. Amed yok, Diyarbakır var

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