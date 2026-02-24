Haberler

Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir Haber Videosunu İzle
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdi. Bahis soruşturması kapsamında atılan adımlara ilişkin konuşan Bahçeli, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı bahis ve şike operasyonu için çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdi.
  • Bahçeli, Hacıosmanoğlu'nun bahis soruşturmasında sağlıklı bir adım attığını ve yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.
  • Bahçeli, futbolda bahis ve şike soruşturmasının önemli olduğunu ve mağdur kulüplerin haklarının gözetilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamalarında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasına da değindi.

"CESURDUR, YOLUNA DEVAM ETMELİDİR"

Bahis soruşturması kapsamında atılan adımlara ilişkin konuşan Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdi.

Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Bahçeli, "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir.Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ben Galatasarayin yerinde olsam juventus maçına ya çıkmam derim gelsin haciosmaniniz Türkiye yi temsil etsin, yada siyah kol bantları ile çıkardım futbola siyaset karıştı diye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Dün gece gördüklerinden sonra delirdi!