Bahadır Yorgancı, Dracula Open 2025'te Milli Takım Yöneticisi Oldu

Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen prestijli Dracula Open 2025 turnuvasında Yıldızlar ve Gençler Milli Takımı'nın yöneticisi olarak görevlendirildi.

Dracula Open 2025, uluslararası alanda taekwondo sporunun önemli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye'yi temsil eden Yıldızlar ve Gençler Milli Takımı, turnuvada madalya mücadelesi vererek her kategoride ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından önemli göreve layık görülen Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, kendisine duyulan güven için Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu'na teşekkürlerini sundu. Yorgancı yaptığı açıklamada, "Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu'na, bu anlamlı görev için bana güven duyduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Milli Takımımızın genç ve yıldız sporcularıyla birlikte Bükreş'te ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Sporcularımızın azmi ve kararlılığıyla turnuvada büyük başarılar elde ettik " dedi.