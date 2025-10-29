Haberler

Bahadır Yorgancı, Dracula Open 2025'te Milli Takım Yöneticisi Oldu

Bahadır Yorgancı, Dracula Open 2025'te Milli Takım Yöneticisi Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Dracula Open 2025 taekwondo turnuvasında Yıldızlar ve Gençler Milli Takımı'nın yöneticisi olarak görev aldı. Türkiye'yi temsil eden takım, madalya mücadelesi vererek büyük başarılar elde etti.

Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen prestijli Dracula Open 2025 turnuvasında Yıldızlar ve Gençler Milli Takımı'nın yöneticisi olarak görevlendirildi.

Dracula Open 2025, uluslararası alanda taekwondo sporunun önemli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye'yi temsil eden Yıldızlar ve Gençler Milli Takımı, turnuvada madalya mücadelesi vererek her kategoride ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından önemli göreve layık görülen Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, kendisine duyulan güven için Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu'na teşekkürlerini sundu. Yorgancı yaptığı açıklamada, "Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu'na, bu anlamlı görev için bana güven duyduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Milli Takımımızın genç ve yıldız sporcularıyla birlikte Bükreş'te ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Sporcularımızın azmi ve kararlılığıyla turnuvada büyük başarılar elde ettik " dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.