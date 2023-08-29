Bağcılar'da halı saha maçı sonrası yaşanan silahlı kavgada 2 kişi vuruldu

Bağcılar'da halı saha maçı sonrası soyunma odasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi vurulmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da halı saha maçının ardından çıkan, 2 kişinin silahla vurulduğu kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAÇ BİTTİ KAVGA ÇIKTI

Olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1245 Sokak üzerinde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı saha maçı yapan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başına, Batuhan Y. B. isimli şahıs ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. İsimli şahıs ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken olay sonrası kaçan saldırganları polis ekipleri kameralardan tespit etti. Konuya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.D. ve P.C. isimli şahıslar tutuklandı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ağır yaralanan Mücahit C.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, soyunma odalarının olduğu koridorda bir grubun soyunma odasının kapısında tartışma yaşadığı ve bir kişinin silahla soyunma odasının içine ateş açtığı görülüyor. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.