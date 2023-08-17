Bağcılar'da 'aday sürücü' belgesiyle makas atıp hız sınırı aşan sürücü yakalandı

O anlarını sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyeti iptal edildi, 9 bin 951 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Bağcılar Basın Ekspres Yolu TEM otoyolu istikametinde makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüyü sosyal medya paylaşımı sonrası tespit eden polis, 3'üncü kez hız ihlali yaptığı gerekçesiyle ehliyetini iptal edip toplamda 9 bin 951 lira para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bağcılar Basın Ekspres Yolu TEM Otoyolu istikametinde süratli şekilde ilerleyen ve makas atıp trafiği tehlikeye attıktan sonra o anları sosyal medyada paylaşan bir şahsı tespit etti. İsminin M.C.K. olduğu öğrenilen sürücü çalışmalar sonucu yakalandı. Sürücüye 'Makas atmak suçundan, 4 bin 64 lira, hız sınırını yüzde 50 aştığı için 4 bin 64 lira, saygısızca araç kullanmaktan 436 lira, araçla takip mesafesini korumadığı için 464 lira' olmak üzere toplam 9 bin 951 lira para cezası kesildi. Aday sürücü olan M.C.K.'in 2 yıl içerisinde 3. kez hız ihlali yapması sebebiyle şahsın sürücü belgesi daimi iptal edildi.

Ayrıca M. C. K. isimli şahıs trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlemlerin yapılabilmesi için Bağcılar ilçesi Güneşli Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.