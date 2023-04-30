Badou Ndiaye ve Onyekuru'nun kebap keyfi

Adana Demirspor'un yıldızları Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru, kente özgü boru kebap yiyip Türk tatlılarının tadına baktı.

Spor Toto Süper Lig'de 57 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor'un yıldız futbolcuları Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru geçtiğimiz gün kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın'ın kebapçısına gitti. Aydın'ın kendi tarifi olan boru kebabın ve diğer kebap çeşitlerini tadan Ndiaye ve Onyekuru, daha sonra Türk tatlılarını denedi.

Onyekuru'nun dopingi boru kebap

Kebapçı Yaşar Aydın, Henry Onyekuru'nun her hafta gelip boru kebap yediğini söyledi. Aydın, "Onyekuru her hafta gelip burada kebabını yiyor. Kendisi de bize 'Boru kebap bana doping etkisi oluşturuyor. Yedikten sonra goller atıyorum' diye söyledi. Geçen haftada gelmişti ve boru kebap yiyip Kayserispor'a gol attı. Adana Demirspor'un birçok futbolcusu gücünü boru kebabından alıyor. Adana'yı ve Adana kebabını çok seviyorlar" diye konuştu. - ADANA

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